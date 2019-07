Vorgestern hatte ich eine längere Unterhaltung mit dem Botschafter Bullitt in der Botschaft, wo er mich besuchte, B. reist am 21. D. Mts. nach Paris, nachdem er fast drei Monate abwesend war. Er fährt mit einem ganzen „Koffer“ voll Instruktionen, Unterredungen und Direktiven vom Präsidenten Roosevelt, Vom Statedepartement und von den Senatoren, die zu der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten gehören.

7. Bericht des Polnischen Botschafters in Washington, Grafen Jerzy Potocki , an

den Polnischen Außenminister in Warschau vom 16. Januar 1939

An den

Herrn Außenminister

in Warschau

Betrifft: Unterredung mit dem Botschafter Bullitt

