Zeit, die von Medien angezettelten Aufstände der CIA-Terroristen und die US-NATO-Luftangriffe auf das reiche Libyen zu enthüllen

Da die mörderischen Mainstream-Medien ein Fenster der Aktualität öffnen und von der erneuten Belagerung der Libyer in Tripolis berichten, sollten Antiimperialisten ermutigt werden, erneut zu versuchen, der Öffentlichkeit die Wahrheit über die Vernichtung der wohlhabendsten Nation Afrikas durch die Kolonialmächte zu vermitteln. Euronews beschreibt die gegenwärtige Verteilung der undemokratischen Kräfte in Libyen heute in “Warum zögert die Welt, Khalifa Haftar, Libyens Militärkommandanten, zu verurteilen”? Von Rachael Kennedy zuletzt aktualisiert am 04/07/2019. https://www.euronews.com/2019/07/04/why-is-the-world-reluctant-to-condemn-khalifa-haftar-libya-s-military-commander

Libyen hat eine international anerkannte Regierung, die Government of National Accord (GNA), die 2016 von den Vereinten Nationen eingesetzt wurde, um das Land nach dem blutigen Sturz von Muammar Gaddafi im Jahr 2011 zu stabilisieren. Im April befahl der 75-jährige General Khalifa Haftar seinen Truppen, Tripolis einzunehmen, um die GNA zu stürzen und die Kontrolle über das Land zu….