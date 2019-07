So wird Antisemitismus weltweit gefördert!

Grausamkeiten der IDF tragen zu Antisemitismus bei

Beim Betrachten dieses Foto aus dem Jahr 2016, aufgenommen im illegal besetzten Hebron, fragt man sich nur, was in solchen Soldaten vorgeht. Die für ihre besonders berüchtigten Grausamkeiten bekannten Nehal und Golani-Brigaden sind für mich das Beispiel einer enthemmten und ungebremsten Mordlust, die nichts anderes kennt, als Grausamkeiten. Sie weiden sich geradezu am Elend und an der Hilflosigkeit ihrer Opfer, den besetzten Palästinensern. Mehr hier….