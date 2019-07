Die Besenkammer der amerikanischen Geschichte

“Sie waren ruhig und starrten nur leblos”, sagte sie. “Da waren nur leere Blicke und keine Mienen auf ihren Gesichtern.”

Willkommen in der Hölle, unter dem Vorsitz von U.S. Customs and Border Protection (CBP – Zoll- und Grenzschutz der Vereinigten Staaten von Amerika).

Dieses Bild birgt eine tiefe Reflexion. Es ändert sich nicht. Kinder werden ihren Eltern weggenommen, in Käfige gesteckt. Sie haben keine Leben mehr.

Die Referentin ist Dr. Sara Goza, neue Präsidentin der American Academy of Pediatrics (Amerikanische Akademie für Kinderheilkunde), die kürzlich einige Haftanstalten für Emigranten besucht hat, darunter das Central Processing Center der CBP in McAllen, Texas. “Das erste, was mich traf, als wir durch die Tür gingen”, sagte Goza, laut NBC News, “war der Geruch. Es war der Geruch von Schweiß, Urin und Fäkalien.”

Einige Tage später donnerten Kampfflugzeuge über der….