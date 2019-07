Britische Drohne schon zum 2. mal in 2 Tagen an der russischen Grenze

…man stelle sich den Aufschrei der Medien vor wäre Russland mit Drohnen an der Englischen Küste unterwegs…

Eine britische Überwachungsdrohne wurde gesehen, wie sie entlang der russischen Schwarzmeerküste flog, nur einen Tag nachdem ein ähnliches Flugzeug in der Nähe gesichtet wurde, so Plane Radar.

“Aircraft electronic intelligence, Air Force of the United Kingdom, Flugzeugnummer ZJ692, Bombardier Global Express Sentinel R.1, Rufzeichen # RRR7309, führt einen Erkundungsflug entlang der Küste am Schwarzen Meer Russlands durch”, so der Tweet.

Das Portal berichtete, dass ein Bombardier Global Express Sentinel R1 etwa 66 Kilometer vor der Küste geflogen ist, bevor es zu seiner Air Base zurückkehrte.

Weniger als einen Tag zuvor wurde eine Drohne des gleichen Modells etwa 62 Kilometer vor der Küste der Krim entdeckt. Solche Flüge sind seit der Abwärtsspirale der Beziehungen zwischen dem Westen und Russland, die 2014 nach der Wiedervereinigung der Krim mit Russland begann, zu einem häufigen Ereignis geworden.

Dieses Ereignis reiht sich ein in einem Vorfall vom März dieses Jahres, als eine strategische Drohne RQ-4B der US-Luftwaffe einen Aufklärungsflug an den Westgrenzen Russlands durchführte, berichtet das Überwachungsportal PlaneRadar.

Nach Angaben des Portals startete das Flugzeug mit der Hecknummer 10-2043 am Sonntagmorgen von der Air Base Sigonella in Italien. Dann flog sie etwa fünfeinhalb Stunden lang entlang der Grenzen der russischen Region Kaliningrad und setzte sich dann in den litauischen Luftraum fort.

Kumulation von Streitkräften

Im vergangenen Jahr wurden 3.000 ausländische Kampfflugzeuge, darunter etwa 1.000 Spionageflugzeuge, in der Nähe der Land- und Seegrenzen Russlands gesehen. Moskau hat wiederholt den Aufbau ausländischer Streitkräfte an den Grenzen des Landes verurteilt und davor gewarnt, dass aggressive Bewegungen zu einer echten militärischen Konfrontation eskalieren könnten.