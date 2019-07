Der russische Präsident ist ein Kritiker des Multikulturalismus und der Migration. Und er hält Freiheit nicht für den allen selig machenden Wert. Sowohl im Inneren eines Landes als auch international ist er für klare Regeln, die auch durchgesetzt werden sollten. Nicht jedem wird diese Agenda Putins behagen, der in einem Interview mit der Financial Times sogar das Ende des liberalen Zeitalters beschwört. Aber auch hier gilt: genau zuzuhören ist besser als reflexhaft Kritik abzuschießen. Globalpolitisch will Putin mit seinem Ruf nach Regeln Schlimmeres verhindern: einen gefährlichen Konflikt der Großmächte, der vor allem durch das „anarchische“ Handeln der USA heraufbeschworen wird. National setzt er auf den Zusammenhalt der Gesellschaft durch Respekt vor den Gesetzen und den Bedürfnissen der Mehrheit. Der Liberalismus soll nicht verschwinden, er sollt nur nicht mehr alleiniges Leitbild sein.