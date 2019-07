Zustand der Welt – 13 Fakten: warum die nächste Krise unausweichlich ist

Die Reihenfolge ist zufällig. Schwer zu sagen welcher Faktor der nächste Auslöser sein wird. Vielleicht alle oder mehrere gleichzeitig? Entscheiden Sie selbst.

1. Ungelöste politische Konflikte. Fragen Sie sich selbst: welche Konflikte wurden seit 2007, der vorherigen Krise endgültig gelöst? Im Nahen Osten? Im Balkan? In der ehemaligen Sowjetunion? (Ukraine sprich EU gegen Russland?) In Afghanistan, Pakistan, Libyen? Im Sudan? Die Aufzählung lässt sich noch lange fortsetzen. Die UNO, die NATO, die internationalen Koalitionen zur „Verteidigung der Menschenrechte“ oder Eingriffe der Großmächte zur Verteidigung ihrer eigenen Interessen in einer Region (z.B. Russland und USA in Syrien) bringen nur mehr Unruhe und Destabilisierung in den einzelnen Regionen und kosten die westliche Welt Haufen Geld. Aggressive Außenpolitik der Großmächte und Bedrohungen für die Geopolitik werden die Weltwirtschaft weiterhin massiv belasten und Risiko für Investoren darstellen.

2. Die mächtigsten Länder der Welt rüsten seit…..