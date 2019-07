Martin Zoller: Aus dem Leben eines Sehers (MYSTICA.TV)

Martin Zoller ist ein in der ganzen Welt gefragtes Medium. Schon 1999 fand er ein abgestürztes Flugzeug, sah Staatsstreiche und den Tod von Gaddafi voraus und konnte bereits im Juni 2014 den nächsten amerikanischen Präsidenten beschreiben. Seine Schweizer Herkunft hilft ihm, neutral und sachlich in seinen Prognosen zu bleiben, was seinen Erfolg bei einfachen Klienten, aber auch Politikern ausmacht. Er selbst lernt bei dieser Arbeit ständig dazu und sieht seine Aufgabe darin, Menschen für Veränderungen zu öffnen.

