Golf von Mexiko: Seit Jahren laufen täglich 17’000 Liter Öl aus

Seit 15 Jahren laufen täglich 17’000 Liter Öl in den Golf von Mexiko aus. Die Verschmutzung stammt von einer einzigen Plattform.

In einer neuen Schätzung widerspricht die Wetter- und Ozeanografiebehörde der Vereinigten Staaten «NOAA» den Angaben eines Bohrunternehmens und multipliziert das Öl, das täglich aus einer Bohrinsel in den Golf von Mexiko ausläuft, mit tausend. Trotzdem will US-Präsident Donald Trump die Sicherheitsauflagen für Ölbohrungen im Meer lockern.

Konzern wollte sich aus Verantwortung stehlen

Die Umweltkatastrophe im Golf von Mexiko…..