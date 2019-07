Dunkle Prophezeiung – Was kommt auf die Menschheit zu – Vischnu Purana – Wissen aus den Veden…Aus den alten Schriften der Veden ist vieles zu entnehmen, in unserem heutigen Fall eine sehr alte Prophezeiung, die wesentliche Parallelen zu unserer heutigen Zeit aufzeigen wird. Laut den Veden gibt es die sogenannten vier Yugas – Es sind die vier Zeitalter, die ähnlich wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter in einem Zyklus hintereinander ablaufen bevor sie wieder erneut beginnen. Aktuell befinden wir uns im Kali Yuga, dem sogenannten dunklen Zeitalter, in diesem Zeitalter herrscht, die Gewalt vor und Wahrhaftigkeit und Empathie sind beinahe vollständig aus dem menschlichen Verhalten verloren gegangen. Was genau der Schreiber des Vischnu Puranas uns für dieses Zeitalter noch alles voraus gesagt hat, erfahrt ihr in diesem Video.

