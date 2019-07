Obama: Frontmann für Washingtons Imperialismus

Paul Craig Roberts

Clarity Press ist ein guter Verlag für Autoren, die bereit sind, echte Informationen anstelle der offiziell genehmigten kontrollierten Erklärungen unserer Zeit zu liefern. Ein aktuelles Beispiel ist Jeremy Kuzmarovs Einschätzung von Obama, Obama’s Unending Wars (> LINK, Obamas Endlose Kriege). Der 44. Präsident stellt sich als erfolgreicher Frontmann für die Herrschaft der Konzerne und den Washingtoner Imperialismus heraus.

Obama war der “Drohnenkönig”, dessen Regime 7 muslimische Länder bombardierte, die demokratische Regierung in Hondurus stürzte, Gaddafi stürzte und ermordete, versuchte, dasselbe mit Assad in Syrien zu tun, die demokratische Regierung in der Ukraine stürzte und Russland und den russischen Präsidenten dämonisierte, versuchte, die demokratisch gewählten lateinamerikanischen Präsidenten Morales, Chavez und Ortega zu untergraben und zu stürzen, ständig durch die Zähne log und auf die Zustimmung des Militär/Sicherheitskomplexes…