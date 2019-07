Der 66-jährige US-Milliardär Jeffrey Epstein ist in New York am 6. Juli verhaftet worden, wie heute bekannt wurde. Mehreren US-Medien zufolge wird Epstein morgen, Montag, des Kinderhandels und des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt werden.

Epstein soll dem Miami Herald zufolge Dutzende minderjährige Mädchen belästigt haben.

Verhaftung erfolgte nach Untersuchung von „Plea Deal“

Die Verhaftung erfolgte mehrere Monate nach der internen Untersuchung….