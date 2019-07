IRAN umzingelt von US-Aggressoren – eine Stimme für Stimmlose

Im Mai 2018 wurden US-Sanktionen über den Iran verhängt. Inzwischen haben US-Streitkräfte das Land von drei Himmelsrichtungen eingekesselt. Dabei stellt sich eine zentrale Frage: Möchte der Iran wirklich Atombomben bauen oder setzen US-Aggressoren ein weiteres Mal Lügen in die Welt, um einen Angriffskrieg zu rechtfertigen? Wenn das Rad der Verleumdung und Desinformation seitens der westlichen Medien nicht gestoppt wird, wird es wieder unzähligen unschuldigen Opfern das Leben kosten! Aufgrund dieser Krisenlage ist Kla.TV in den Iran gereist und zeigt in dieser Dokumentation das unzensierte Bild.

