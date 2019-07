Trump erzählt nur Quatsch bei seiner Rede

In meinem Artikel über die Militärparade anlässlich des “Independence Day” von Gestern in Washington habe ich aufgezeigt, wie Trump behauptet hat, “neue Sherman-Panzer” werden an der Parade teilnehmen, Panzer die zuletzt im II. Weltkrieg und Koreakrieg benutzt wurden. Er hat keine Ahnung welches Kriegsgerät unter seinem Kommando steht.

Diese Ahnungslosigkeit und falschen Behauptungen hat er bei seiner Rede zum “4th of July” wiederholt. Er sagte, die F-22 Raptor Kampfjets, die über die Köpfe der Zuschauer flogen, wären auch “brandneu“.

Trump schaute dabei in die Luft und wurde von einer über zwei Meter hohen Glaswand bei seiner Rede geschützt. Der muss ja Angst haben!

Dann, bei seiner Aufzählung der Historie über den Unabhängigkeitskrieg sagt er, die US Army hätte die Flugplätze der Briten 1814 erobert. Als ich das hörte habe ich einen Lachkrampf bekommen.

Und dann sagte er, die US Air Force würde die Lüfte beherrschen und seit 65 Jahren wäre kein amerikanischer Kampfjet abgeschossen und Pilot….