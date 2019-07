Warum verwenden Prepper und Patrioten ausgerechnet die Telegram-App?

In Berichten über elitäre Prepper-Gruppen aus Soldaten und Polizisten hört man immer wieder von Chats über die verschlüsselte Handy-App Telegram. Abgesehen davon, dass man die Chats auch abfotografieren und leaken kann und dass Handys selbst unzählige Hintertüren besitzen, überrascht es, wie leichtfertig man auf eine App setzt, deren Programmierer nicht greifbar sind und die immer wieder Schwächen offenbarten.

Die Basis des Entwicklerteams befindet sich nach Eigenangaben in Dubai. Die Telegram Messenger LLP ist aber unter der Londoner Adresse eines Unternehmens registriert, das seinen Hauptsitz auf den Seychellen hat. Gesellschafter dieses Unternehmens sind zwei Firmen mit Sitz auf den Jungferninseln und in Belize. Die Telegram Messenger LLP wurde jedoch im Januar 2019 von Pavel Durov aufgelöst. Laut Presseberichten hat Telegram Angestellte in St. Petersburg.

Alles klar?

Dem Nutzer stehen für das Versenden…..