US-Senatoren werden vertraulich zu Ufo-Sichtungen gebrieft

Das US-Verteidigungsministerium hat im Juni drei weitere US-Senatoren über eine Serie von Begegnungen mit nichtidentifizierten Fluggeräten informiert. Das wurde aus Kongress- und Regierungskreisen bekannt. Die Senatoren gehören damit zu einer wachsenden Zahl von Mitgliedern zentraler Kongressausschüsse, die um weitere Informationen gebeten haben, was ungewöhnliche Meldungen der Navy angeht.

»Wenn Piloten der Marine in der Luft unerklärliche Störungen erleben, dann ist das ein Sicherheitsthema, dem wir nach Auffassung von Senator Warner gründlich nachgehen müssen«, sagte die Sprecherin des Senators, Rachel Cohen.

Ende 2017 wurde bekannt, dass das Pentagon auf Wunsch des damaligen Senators Harry Reid Untersuchungen zu »unidentifizierten Luftphänomenen« in die Wege geleitet hat. Seitdem wächst das Interesse an diesem Thema. Zahlreiche aktive und ehemalige Militärangehörige von Marine und Luftwaffe wurden befragt, weil sie nach eigenem Bekunden in militärischem Luftraum Begegnungen mit hoch entwickelten Fluggeräten hatten, die sich scheinbar über die Gesetze der Aerodynamik hinwegsetzen konnten. Einige dieser Begegnungen wurden gefilmt und veröffentlicht.