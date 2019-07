China plant Überschall Jet unter Berücksichtigung der Natur

China, die neue aufstrebende Weltmacht, hat sein Land in eine Supermacht verwandelt, die voraussichtlich ab 2030 die USA dominieren wird. Dazu müssen sie ihre Luft- und Raumfahrtindustrie vorantreiben, zusammen mit Überschall-Zivilflugzeugen, die einen traditionellen Flug von zehn Stunden auf fünf Stunden verkürzen könnten.

Ein neuer Bericht von China Central Television (CCTV), der auf Englisch über die Global Times berichtet wird, sagt, dass China ein umweltfreundliches Überschall-Zivilflugzeug entwickeln soll, dessen Prototypen für die Flugerprobung im Jahr 2035 erwartet werden.

Im CCTV-Bericht heisst es: dass Überschall-Flugreisen einen traditionellen zehnstündigen Flug auf fünf Stunden reduzieren würde, was das Reisen zwischen den Kontinenten revolutionieren würde.

“Grüne Überschall-Zivilflugzeuge sind derzeit ein heißes Forschungsthema auf internationaler Ebene und die Richtung der zukünftigen Entwicklung der Luft- und Raumfahrt”, sagte Xu Yue, Senior Engineer bei der Chinese Aeronautical Establishment unter der staatlichen Luftfahrtindustrie Chinas, gegenüber CCTV.

Wir haben die Entwicklungen der Überschall- und sogar Hyperschalltechnologien, die die Luft- und Raumfahrt in den nächsten zehn Jahren revolutionieren werden, ausführlich behandelt.

Länder wie die USA, Japan und einige europäische Länder haben bereits Designs für Überschallflugzeuge veröffentlicht, sagte er im CCTV.

Im November 2018 begannen Lockheed Martins Skunk Works mit dem Bau der X-59 Quiet Supersonic Technology (QueSST), die in den nächsten Jahren fliegen könnte.

Es hat sich ein Wettlauf zwischen China und den USA entwickelt, in dem es darum geht, wer zuerst ein Überschallflugzeug testen kann. Für die USA geht es dabei um die Verteidigung ihres Luft- und Raumfahrtimperiums. Für China geht es darum, durch technologischen Fortschritt, beginnend in der Luft- und Raumfahrt, dann in allen anderen Industrien, das amerikanische Imperium zu verdrängen und die grösste Supermacht der Welt zu werden.