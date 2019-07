Wir müssen den Druck unserer Nation auf unerbittliche Kriege stoppen

Von Oliver Stone und Dan Kovalik

Bild: Wikipedia Gage Skidmore

Der ehemalige Präsident Jimmy Carter hat kürzlich eine tiefgreifende und vernichtende Erklärung abgegeben: “die Vereinigten Staaten sind die kriegerischste Nation in der Geschichte der Welt”. Carter stellte die Vereinigten Staaten China gegenüber und sagte, dass China Hochgeschwindigkeitszüge für seine Bevölkerung baut, während die Vereinigten Staaten alle ihre Ressourcen in die Massenvernichtung investieren. Wo gibt es Hochgeschwindigkeitszüge in den Vereinigten Staaten, fragte sich Carter zu Recht.

Um Carters Behauptung zu beweisen, sagte Vizepräsident Mike Pence der jüngsten Abschlussklasse in West Point, dass es “eine Gewissheit ist, dass Sie irgendwann in Ihrem Leben auf einem Schlachtfeld für Amerika kämpfen werden. . . . Du wirst Soldaten im Kampf führen. Es wird passieren.” Mit klarem Bezug auf Venezuela fuhr Pence fort: “Einige von euch könnten sogar aufgerufen werden, in dieser Hemisphäre zu dienen.” Mit anderen Worten, erklärte Pence, Krieg ist unvermeidlich, eine Gewissheit für dieses Land.

Darüber hinaus wurde kürzlich berichtet, dass das Pentagon sich auf einen Krieg gegen Russland und China vorbereitet, während dem Trump und seine Handlanger offen mit Krieg gegen den Iran und Venezuela drohen, den fast 20-jährigen Krieg in Afghanistan erweitern und Saudi-Arabien in seinem Völkermordkrieg im Jemen unterstützen. Man könnte meinen, und sicherlich hoffen, dass es einen massiven Aufschrei gegen die anscheinend unmittelbare Bedrohung durch einen neuen Weltkrieg geben würde….hier weiter…..