Wie die Gesundheit der Leber das Alzheimer-Risiko beeinflusst

Leber beeinflusst das Alzheimer-Risiko

Während wir noch nicht genau wissen, was die Entstehung der Alzheimer-Krankheit verursacht, haben Spezialisten hart daran gearbeitet, die wichtigsten Risikofaktoren zu identifizieren. Neue Forschungen haben nun einen neuen Akteur für das Alzheimer-Risiko identifiziert: die Leber.

Forscher haben unter der Leitung von Dr. Mitchel A. Kling, einem Professor für Psychiatrie an der University of Pennsylvania in Philadelphia, auf der jährlichen Alzheimer’s Association International Conference in Chicago, IL, die….