Gibt es einen Krieg zwischen den USA und Iran? – Ja klar, den gibt es doch schon seit Kain und Abel!

Wie oft wurde hier schon darauf hingewiesen: Wer den Weltkrieg nicht erkennt, kann auch die Kämpfe an der Front nicht einordnen [1]. Dieser Weltkrieg ist ein Krieg des Daseins. Die Geschichte von Kain und Abel ist in allen monotheistischen Religionen verankert. Sie spiegelt sich wider in der Geschichte von Nimrod gegen Abraham, in Pharao gegen Moses, in den mekkanischen Quraisch-Anführern gegen den Propheten Muhammad, in Muawiya gegen Imam Hassan, in Yazid gegen Imam Hussain und heute in der imperialistischen Welt, angeführt von Trump und Netanjahu gegen die Heiligkeit unserer Zeit Imam Chamenei.

Die Merkmale jenes Kampfes haben sich seit Kain und Abel nicht verändert. Auf der einen Seite steht stets der verschwenderische Reichtum, auf der anderen Seite die Armut, auf der einen Seite die Prahlsucht und der Hochmut, auf der anderen Seite Bescheidenheit und Demut. Auch die Methoden haben sich kaum geändert. Kain will…..