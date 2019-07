China befeuert den Goldpreis, im Westen wird er gedrückt

Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat deutlichen Einfluss auf den Goldpreis. In Asien wird Gold immer wieder nach oben getrieben, an den westlichen Märkten gerät der Kurs regelmäßig unter Druck. Das ist kein Zufall.

Goldpreis über 1.400 Dollar

Zwei Tage in Folge hielt sich der Goldpreis zuletzt über der Marke von 1.400 US-Dollar. Am gestrigen Mittwoch ging Gold mit 1.416,70 US-Dollar/Unze aus dem amerikanischen Futures-Handel (August-Kontrakte). Aufgrund des heutigen Unabhängigkeitstages schlossen die Börsen in den Vereinigten Staaten….