Israels Außenminister neben Premierminister Netanyahu. Bild: Jewish Journal

Israel fordert bereits einen „Präventivschlag“ gegen den Iran und will notfalls „alleine agieren“. China bezeichnet die USA als „Grundursache“ der Spannungen.

Während alle Großmächte und Unterzeichner der JCPOA den Iran im Zuge seines erklärten Anstiegs der Urananreicherung warnen, kam es bereits zu gemischten Reaktionen und Schuldzuweisungen.

Anfang dieser Woche ging der israelische Außenminister so weit, dass er sagte, Israel könne „allein“ handeln, um den Iran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern. Chinas Reaktion war jedoch sehr unterschiedlich und nannte die US-Politik und ihre „Maximaldruck“-Kampagne als „Grundursache der aktuellen Spannungen“, so Reuters. Unterdessen forderten die EU-Unterzeichner einen weiteren Dialog und äußerten „äußerste Besorgnis“ über die Verletzung der Urananreicherungsgrenze von 300 Kilogramm durch den Iran.

Es ist zu erwarten, dass Tel Aviv nach wie vor die kriegerischste in Sachen Reaktion auf die iranische Anreicherungsaktivität ist. Der israelische Außenminister Israel Katz sagte gegenüber dem israelischen Armeeradio, dass der jüdische Staat „dem Iran nicht erlauben würde, Atomwaffen zu beschaffen, auch wenn er deshalb allein handeln muss“.

Und Katz teilte einem internationalen Sicherheitsforum in gesonderten Kommentaren mit, dass der Iran auf dem Weg sei, die von ihm als „Grauzone“ bezeichnete Zone zu verlassen. „Es sollte berücksichtigt werden, dass falsche Berechnungen durch das (iranische) Regime … eine Verlagerung von der ‚grauen Zone‘ in die ‚rote Zone‘ hervorrufen können – das heißt, einen militärischen Brand“, sagte er in einer Rede, so Reuters.

„Wir müssen darauf vorbereitet sein, und daher widmet sich der Staat Israel weiterhin dem Aufbau seiner militärischen Macht für den Fall, dass er auf Eskalationsszenarien reagieren muss“, fügte Katz hinzu.

Peking übt scharfe Kritik

China ist jedoch mutiger geworden, sich gegen Bedrohungen und die „Druckkampagne“ aus Washington und Tel Aviv zu wehren. Erst vor zwei Wochen drängte China die Welt, sich angesichts der wachsenden Spannungen im Persischen Golf von der Öffnung der „Büchse der Pandora“ im Nahen Osten zurückzuziehen.

Der chinesische Staatsrat Wang Yi, ein Spitzenbeamter Pekings, hatte die Vereinigten Staaten ausdrücklich aufgefordert, ihre „Extremdruck“-Kampagne gegen den Iran einzustellen. Dies geschah insbesondere, nachdem er den syrischen Außenminister in der chinesischen Hauptstadt getroffen hatte.

„Wir fordern alle Seiten auf, rational zu bleiben und Zurückhaltung zu üben und keine eskalierenden Maßnahmen zu ergreifen, die die regionalen Spannungen irritieren, und nicht die Büchse einer Pandora zu öffnen“, sagte Wang. „Insbesondere die US-Seite sollte ihre Extremdruckmethoden ändern“, forderte er.

Aber wenn sich sowohl die USA als auch ihr Verbündeter Israel in einem weiteren langwierigen Nahost-Sumpf festsetzen, würden sich China und Russland zurücklehnen und die wahrscheinlichen Gewinner dieser Entwicklungen darstellen.