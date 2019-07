Wer steckt hinter #Greta #Thunberg 2019-06-30

Nach eigenen Angaben und laut der Mitorganisatorin Miriam Eichelbaum ist Fridays for Future selbstständig und unabhängig. Fridays for Future sei aus dem Nichts entstanden, unabhängig und an keine Organisation gebunden. Tatsächlich hat die Bewegung innerhalb kürzester Zeit und nicht zuletzt durch die Qualität und Quantität der Berichterstattung eine große Aufmerksamkeit erreicht. Außerdem erfreut sich Fridays for Future großer Unterstützung durch die Presse und Lob diverser Politiker.

Bei genauerer Betrachtung finden sich im Hintergrund jedoch mehrere Personen mit ihrer eigenen Agenda. Diese Hintergrunde ist die Geschichte von Vorsitzenden von Unternehmen dessen Erfolg parallel zur prominenz von Greta Thunberg steigen und ihren nützlichen Kindern. Hier weiter…..