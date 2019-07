Trump droht mit Massenrazzien gegen Immigranten „irgendwann nach dem 4. Juli“

Das Special Response Team (SRT) der Homeland Security Investigations (HSI), die der ICE unterstellt ist, bei einem Trainingseinsatz mit einem Panzerfahrzeug in Fort Benning (Georgia) [Quelle: U.S. Immigration and Customs Enforcement]

US-Präsident Donald Trump hat auf einer Pressekonferenz nach dem G20-Gipfel in Japan erklärt, die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) werde bald mit den Massenverhaftungen von Immigranten beginnen, die er ursprünglich für den 23. Juni angeordnet hatte.

Er erklärte: „Wenn wir nicht irgendetwas ziemlich Übernatürliches tun“, würden die Razzien „irgendwann nach dem 4. Juli beginnen. […] Wir werden im großen Stil Leute abschieben.“

Die Razzien sollten ursprünglich ab dem 23. Juni in zehn Städten stattfinden, u.a. in Los Angeles, San Francisco, Chicago, New York, Washington und Houston. Tausende von ICE-Agenten sollten in Immigrantenviertel geschickt werden und nicht nur ganz bestimmte Zielpersonen verhaften, sondern alle nicht registrierten Personen, die sie während ihrer Aktionen antreffen. Vertreter der ICE betonten, sie würden im Rahmen der Razzien ganze….