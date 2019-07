Versklavung von Menschen durch Schulden ist eine perfekte Versklavung

Wenn es der amerikanischen Wirtschaft so gut geht, warum wurde FED während der letzten Sitzung auf einmal so mild in ihrer Rhetorik? Bei der vorherigen Sitzung im März war keiner der Mitglieder des FOMC-Komitees bereit Zinssätze zu erniedrigen, nun sind es 7 Mitglieder, die billiges Geld auf den Markt pumpen wollen. Vielleicht war das Reaktion auf die Rede Draghis in Vilnius, in der der EZB-Chef weitere Anleihekäufe ankündigte und erklärte, dass er „alle möglichen Mittel anwenden wird“,um die europäische Wirtschaft anzukurbeln, bevor seine Amtszeit im Herbst endet.

Es sieht danach aus, dass Währungskriege andauern….