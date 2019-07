Nordwest-Syrien: Weshalb nimmt die syrische Armee, türkische “Beobachtungsposten” ins Visier?

Die eigennützige Unterstützung für die Al-Qaida lässt die türkische Armee zunehmends in die Schusslinie syrischer Regierungskräfte geraten. Am 27. Juni ist in der Provinz von Hama unweit der Stadt Shir Mughar, auf einen türkischen Beobachtungsposten das Feuer eröffnet worden. Ankara machte umgehend die syrische Armee für den Artillerieangriff verantwortlich, und gab bekannt das zwei Soldaten dabei umgekommen seien. Ein am darauffolgenden Tag von türkischen Kräften verübter Vergeltungsschlag, verlangte eine unmittelbare Antwort der syrischen….

Ähnliche Beiträge