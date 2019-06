Video: Vom Teufel gerittene SDF, zelebrieren tanzend vor brennenden Weizenfeldern

Kein geringerer als die US-gestützten kurdisch dominierten Syrisch Demokratischen Kräfte (SDF), belegen kontinuierlich das sie die Feuerteufel sind die für die willkürliche Vernichtung des syrischen Brotkorbs verantwortlich sind. Indes sind etliche Video im Netz aufgetaucht, die veranschaulichen wie kurdische Milizen im Nordosten Syriens Weizenernten in Brand stecken. Hingegen haben die SDF jüngst den Vogel abgeschossen, als sie sich dabei filmten wie sie frenetisch Hand in Hand tanzten und das flammende Inferno im Hintergrund zelebrierten. In dem Video unten ist zu sehen wie Feuer auf einem Ackerfeld wüten, während die degenerierten SDF-Kämpfer dazu pyromanische Stammestänze abhalten, und voller Glückseligkeit erfüllt ein Selfie-Fest daraus machen. Während die Riverdance-Truppe auf und ab hopst, filmen fröhlich gestimmte Genossen die Szenerie. Offenbar vom Teufel….

Ähnliche Beiträge