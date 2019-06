Königliche Parasiten & Schwarzmagier

Wir leben in einer Welt, in der die Realität unterworfen und umgekehrt wurde. Die Naturgesetze wurden von einer Clique parasitärer Hamsterer mit Füßen getreten, die die überwiegende Mehrheit der Menschen dazu verleitet haben, ein Leben in Not und Knechtschaft zu akzeptieren, als Folge einer generationenübergreifenden Terrorherrschaft, die von diesen gut gekleideten, berechtigungsfordernden Blutsaugern ausgeübt wird.

Umgeben von einer Gruppe uniformierter Magier in unscharfen Hüten, die um die Verstärkung der Terrortrance marschieren, hängen diese „königlichen“ Familienfürsorgefälle davon ab, dass die Menschheit unter der Illusion bleibt, dass Menschen, die in Burgen leben, respektiert und nicht geschmäht werden sollten. Diese Illusion wird durch Attentate, Terroranschläge, Putsche und den gelegentlichen Weltkrieg immer tiefer in die menschliche Psyche eingegraben.

Die Hofmagier Freimaurer werden vom Geheimen Rat angewiesen, die Gesellschaft zu vernebeln, zu verwirren, zu spalten und zu indoktrinieren. Ihre Aufgabe ist es, eine künstliche Realität zu schaffen, die die mittelalterliche Geschichte fortsetzt, dass diese königlichen Diebe und Piraten in ihrer Geschichte der Barbarei so weit gerechtfertigt sind, dass sie die am meisten respektierten und aufgeschobenen Mitglieder der Gesellschaft sein sollten. Wenn du einen Schnapsladen ausraubst, nennen sie dich einen Dieb. Aber wenn man eine Nation ausraubt, nennt man dich einen König. Mehr hier…..