Nachdem Russland seine Stützpunkte erweitert hatte, entwickelte das US-Militär eine arktische Strategie, um strategische Häfen, die amerikanische Interessen demonstrieren, zu bauen.

US-Senatoren zufolge sollten die USA ihre militärische Präsenz in der Arktis verstärken. Der Streitkräfteausschuss des Senats fügte dem für das Pentagon (NDAA) vereinbarten Haushaltsgesetz von 750 Milliarden US-Dollar einen Nachtrag zum Bau eines strategischen Militärhafens in der Arktis (Verteidigungsministerium der strategischen arktischen Häfen) hinzu. Es ist demütigend für die USA, dass sie nur einen Eisbrecher haben, und Russland hat Dutzende von ihnen.

Die U.S. Coast Guard und die U.S. Navy haben im April einen Auftrag über 750 Millionen US-Dollar für die Entwicklung und den schnellen Bau eines neuen Eisbrechers vergeben. Geplant sind mindestens zwei weitere, was die Investitionen, sofern der Kongress dies befüwortet, auf 1,9 Milliarden US-Dollar anwachsen ließe.

Im Mai kündigte der Sicherheitsberater John Bolton an, dass die Vorherrschaft der USA in der Arktis wiederhergestellt werden muss, um den Einfluss Russlands und Chinas zu verringern. Russland hat zuletzt im Mai den Eisbrecher mit Nuklearantrieb zu Wasser gelassen.

Der republikanische Senator Dan Sullivan beschrieb die Vereinigten Staaten als ein arktisches Land. Die Vereinigten Staaten müssen militärisch präsent sein, um die Region «friedlich und konfliktfrei» zu halten, sagte er.

