Presseclub “Eskalation am Golf – Gefährdet Trump den Weltfrieden?” Inkompetenz oder Auftrag?

Ein größerer Leerlauf über die ernstzunehmenden Spannungen in der Golfregion ist kaum vorstellbar als das, was der Fernsehsender Westdeutscher Rundfunk aus Köln am 23.6.2019 mit seinem Presseclub unter dem Thema “Eskalation am Golf – Gefährdet Trump den Weltfrieden?” ablieferte. Der Presseclub-Moderator, Jörg Schönenborn, wirkte völlig unprofessionell, da uninformiert hinsichtlich der angespannten Lage zwischen dem Iran und den USA. Seine peinlich deplatzierte kindische Botschaft sollte wohl sein, den Iran als Schurken darzustellen. Wie er es selbst in der Sendung erklärte, ging es ihm darum, die Akteure in Gut und Böse einzuteilen, eine völlig unzumutbare törichte Masche, die schon seit der 1950er Jahre während…..

Ähnliche Beiträge