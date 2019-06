China–USA: Der bevorstehende Bankrott der USA: Geopolitische Folgen und Zeitrahmen

Es dreht sich derzeit alles um den Kampf zwischen der herrschenden Macht USA, das heißt der von US-Präsident George H. W. Bush am 11. September 1990 proklamierten „Neuen Weltordnung“ der angloamerikanischen Finanzoligarchie auf der einen, und ihrem Haupthandelskonkurrenten, der aufsteigenden Macht China auf der anderen Seite. Die USA können mit China wirtschaftlich immer weniger konkurrieren. So wie England vor 1914 nicht mehr mit Deutschland wirtschaftlich konkurrieren konnte. Der Unterschied ist, dass England damals noch Gläubigerstaat war, und den I. Weltkrieg zwar plante, ihn aber nicht führen musste, um Großmacht zu bleiben. Während die heutigen USA in ihrem defizitären und deindustrialisierten Zustand bei Fortsetzung der aktuellen Trends schon in Kürze von China…..

