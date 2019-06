Trump und das Taiwan-Gambit

Von Peter König

Taiwan ist für Donald Trump zu einem neuen “östlichen Drehpunkt” geworden. Gegen alle internationalen Gesetze und UNO-Chartas wendet er sich an Taiwan, um der Welt zu zeigen, dass unabhängig von den etablierten Weltregeln, die Peking, die Volksrepublik China (VR China), zur offiziellen und legitimen Behörde Chinas machen und Taiwan als Teil Chinas, er, als selbsternannter Kaiser Trump es vorzieht, Taiwan als unabhängiges Land zu behandeln. Damit will er andere einladen, dies ebenfalls zu tun. Trump will Taiwan zu einem “Verbündeten” machen – und ern träumt davon, eine US-Basis auf der Insel zu errichten und damit China weiter einzuschließen. Es ist das alte Spiel, teilen und herrschen. Aber er kann nicht so ignorant sein zu glauben, dass dies tatsächlich funktionieren wird. Es ist nur noch eine weitere Sache, die PRK zu verärgern. Ehrlich gesagt – von einem Schritt zurück aus gesehen, sieht es eher so aus, als würde man versuchen, eine dieser primitiven Trump’schen “diplomatischen” Granaten auf den Rücken der VR China zu werfen. Um den Drachen zu provozieren?

Drachen können tödlich sein, vor allem, wenn sie ununterbrochenen Beleidigungen und Erniedrigungen, Angriffen und Drohungen ausgesetzt sind, in Verbindung mit Sanktionen im Handelskrieg und chinesische Exporte in die USA im Wert von 200 Milliarden US-Dollar mit 25% Importsteuer belegt werden; und vergesst nicht, dass Trump gerade eine neue Drohung ausgesprochen hat, dass er den Einsatz auf 300 Milliarden US-Dollar erhöhen werde, falls China sich weigert, am G20-Gipfel in Osaka, Japan, am 28. und 29. Juni 2019 teilzunehmen. Kann man sich eine größere Frechheit vorstellen, Präsident Xi zur Teilnahme am G20-Gipfel zu befehlen?!? Der Mann hat in der Tat keine diplomatischen oder sonstigen Manieren.

Trump prahlte am Montag, den 10. Juni, dass China einen Deal mit den…..