Bereits zu tief drin? Trump kann den Krieg mit dem Iran nicht vermeiden

Präsident Trumps kurzfristige Überlegungen, US-Luftangriffe gegen den Iran zu starten, zeigen, dass ein militärischer Konflikt im Golf höchstwahrscheinlich wird. Sein Zögern hing höchstwahrscheinlich weniger mit dem Abschuss einer US-Überwachungsdrohne durch eine iranische Boden-Luft-Rakete zusammen als mit seinem Instinkt, dass die Militarisierung der Krise nicht im Interesse der USA liege.

Bild:Shuttersock

Wenn Trump nicht zurückgezogen hätte und die Bombardierung gegen iranische Radar- und Raketenbatterien stattgefunden hätten, was genau hätte ihn das gebracht? Diese Art der begrenzten militärischen Operation ist in der Regel als Drohung wirksamer als in der Realität. Die USA werden keinen umfassenden Krieg gegen den Iran führen, um einen entscheidenden Sieg zu erringen, und alles andere schafft mehr Probleme, als es löst.

Der Iran würde mit Sicherheit die Möglichkeit behalten, nach dem Luftschlag Nadelstichangriffe auf und ab des Golfs und insbesondere in und um die 35 Meilen breite Straße von Hormuz durchzuführen, durch die 30 Prozent des weltweiten Ölhandels abgewickelt werden. Alles, was diesen Engpass betrifft, schwingt auf den Punkt: Nachrichten über den Abschuss der Drohne ließen den Preis für Referenz-Brent-Rohöl sofort um 4,75 Prozent nach oben schießen. Hier weiter……..