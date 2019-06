Wie John Bolton die Verwaltung und Donald Trump kontrolliert

Jeff Bezos‘ Blog, die Washington Post, hat einige Abschnitte der Diskussion und des Kampfes in der Trump-Administration über den Marsch zum Krieg gegen den Iran präsentiert. Das Stück beginnt mit der Nachricht von einer neuen roten Linie, die die Trump-Administration festgelegt hat:

„Außenminister Mike Pompeo hat privat Warnungen an iranische Führer abgegeben, dass jeder Angriff von Teheran oder seinen Stellvertretern, der zum Tod auch nur eines amerikanischen Mitarbeiters führt, einen militärischen Gegenangriff erzeugen wird, sagten US-Beamte.

…

Während solche Angriffe während des Irak-Krieges üblich waren, sagte Pompeo den irakischen Führern in einer Botschaft, von der er wusste, dass sie nach Teheran weitergeleitet würde, dass ein einziger amerikanischer Todesfall die Vereinigten Staaten zum Rückschlag veranlassen würde.“

Diese Warnung wurde im Mai verschickt, als Pompeo Bagdad besuchte. Das Problem kann bald kritisch werden. In den letzten Tagen gab es im Irak Raketenangriffe auf Ziele, bei denen US-Personal anwesend ist. Der AFP-Korrespondent in Bagdad listet sechs von ihnen auf:

„Maya Gebeily – @GebeilyM – 10:20 UTC – 19 Jun 2019

Zeitplan für Angriffe auf US-Interessen im Irak

Freitag: Mörser treffen auf die Balad-Basis, wo US-Truppen stationiert sind.

Sonntag: Projektile treffen Baghdads Militärflughafen

Montag: Raketen auf Tadschi, wo Koalitionstruppen stationiert sind.

Dienstag: Mörsertreffer im Hauptquartier von Mosul Operationen.

Mittwoch: Raketen schlagen auf dem Gelände des Operationszentrum ein, das von IOCs in der Nähe von Basra verwendet werden.

IRAK: @AFP erfährt, dass es in den letzten 24 Stunden mindestens „zwei“ Angriffe in der Nähe von US-Ölinteressen in Basra gab – die leitenden Mitarbeiter von ExxonMobil + Baker Hughes, eine GE Company werden evakuiert.“ Hier weiter….