Die iranischen Streitkräfte in Syrien haben ihre Luftabwehr aktiviert, nachdem sie von dem geplanten Angriff der USA erfuhren. So berichtete die russische Publikation Avia.Pro am Freitag.

Nach Angaben der russischen Veröffentlichung erfuhren die iranischen Streitkräfte von dem geplanten US-Angriff und bereiteten ihr Luftabwehrsysteme für die Konfrontation vor.

Die Iraner erhielten Informationen über einen bevorstehenden US-Angriff auf die IRGC in Syrien. Daraufhin wurde das iranische Militärkontingent im Osten des Landes in höchste Alarmbereitschaft versetzt, einschließlich der Flugabwehrsysteme, die sich, wie sich herausstellte, auf dem Gebiet der Syrischen Arabischen Republik befinden.

Irans Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei wurde in der Nähe eines “3 Khordad”-Systems gesehen, mit dieser angeblich eine US-Militärdrohne abgeschossen wurde, so die Nachrichtenagentur Fars in diesem undatierten Handout-Bild. Foto von Fars news/Handout via Reuters.

Zuvor hatte eine Quelle des syrischen Militärs in Damaskus Al-Masdar mitgeteilt, dass das Islamische Revolutionsgardenkorps des Iran (IRGC) seine Truppen in Alarmbereitschaft nahe der Grenzstadt Albukamal gebracht habe.

Die iranische Präsenz in der Grenzstadt Albukamal liegt unglaublich nahe bei den U.S. Streitkräften, die derzeit im Osten von Deir Ezzor stationiert sind.

Während sich die USA und der Iran in Ostsyrien aus dem Weg gehen, haben die amerikanischen Streitkräfte die iranisch unterstützten Paramilitärs in der Nähe der Tanf-Zone im Südosten Syriens angegriffen.

Diese Angriffe wurden oft von der US-Luftwaffe durchgeführt, nachdem die von der iranischen Armee unterstützten Paramilitärs und ihre Verbündeten aus der syrisch-arabischen Armee (SAA) sich an die Rebellengruppen bei Tanf gewandt hatten.

Das IRGC hat seinen Sitz in Syrien an zwei Standorten: Al-Safira (südliches Aleppo) und Albukamal (östliches Deir Ezzor).