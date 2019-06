Wie mit Unwahrheiten bewusst Stimmung gegen Politiker gemacht wird, die für ein gerechtes Steuersystem und eine faire Besteuerung von Millionen-Einkommen, -Vermögen und -Erbschaften eintreten, konnte man jetzt wieder in der „Bild“ lesen. Das Blatt behauptet, der Finanzexperte der LINKEN, Fabio De Masi, der seine eigene Steuererklärung selbst ins Internet stellt, weil er für Transparenz sorgen möchte, würde weniger als zehn Prozent Steuern zahlen – und unterschlägt dabei die korrekten Zahlen. Die NachDenkSeiten haben diese Falschmeldungen jetzt für jeden nachvollziehbar korrigiert.

Die 9.391 Euro, die De Masi laut „Bild“ im Jahr 2017 an Steuern zahlte, sind in Wahrheit nur die Summe, die er zusätzlich zu den bereits versteuerten 18.751 Euro an den deutschen Fiskus gezahlt hat, da der Steuersatz der EU für Euroabgeordnete niedriger ist als der deutsche Einkommenssteuersatz. Insgesamt hat er 28,142 Euro Steuern gezahlt, was 32,5 Prozent entspricht und nicht zehn Prozent, wie „Bild“ behauptet. Das einzige, was bei „Bild“ immer stimmt, sind das Datum und die Sportergebnisse. Via Oskar Lafontaine



Hier der Artikel der Nachdenkseiten oder als Video…..