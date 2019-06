Warum? Trump sagt US-Angriff auf Iran in letzter Minute ab

Die Schlagzeilen werden von der vom Iran abgeschossenen US-Drohne beherrscht und US-Medien berichten sogar, dass ein „Vergeltungsschlag“ schon befohlen war, aber in letzter Minute von Trump abgesagt wurde.

Ich habe immer wieder berichtet, dass die Falken um US-Außenminister Pompeo und Sicherheitsberater Bolton Trump in einen Krieg treiben wollen, Trump dies aber nicht will. Ich interpretiere die aktuellen Meldungen als weitere Bestätigung dieser These.

Trump hat nach den Angriffen auf Öltanker im Golf von Oman mitgeteilt, dass er das als „kleinen“ Zwischenfall ansieht und wegen so etwas nicht in den Krieg ziehen würde. Da ich davon ausgehe, dass die USA den…..

…..passend dazu…..

Trump weigert sich. Zu viele Tote!

….und dann dass noch….

Iran: Trump will Gespräche „ohne Vorbedingungen“

Berichten zufolge hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, er sei bereit, ohne Vorbedingungen mit dem Iran zu verhandeln. Er wolle keinen Krieg.

Laut einem Auszug aus einem Interview mit NBC, das am Freitag aufgenommen wurde, sagte Trump auch, dass die Vereinigten Staaten nicht die Absicht hätten, einen Krieg gegen den Iran zu führen. „Ich suche keinen Krieg“, sagte Trump in dem Interview, das am Sonntag auf „Meet the Press“ ausgestrahlt wird. Damit steht er in Konfrontation mit Leuten…..