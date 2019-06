Wenn Roboter zurückschlagen und Christen Vulven malen

YouTube und Co. – unsere wöchentliche Telepolis-Videoschau

Das wird die längste Sommerpause ever! Denn am 9. September ist Schluss mit lustig, dann ist Aus die Maus, Ende Gelände, finito! An diesem Tag kommt nämlich der Asteroid 2006-QV89 unserer Erde verdammt nah und die Wahrscheinlichkeit, dass er mit ihr kollidiert, ist groß – wie ein Vierer mit Zusatzzahl im Lotto. Das behauptet jedenfalls dieses Video. Und die dort genannten Fakten werden komischerweise von unseren Medien völlig verschwiegen. Mehr hier….