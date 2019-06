Türkei will Prozess gegen ägyptische Regierung wegen Morsi-Todes vorantreiben

Der türkische Präsident Tayyip Erdogan hat am Mittwoch geschworen, dafür zu sorgen, dass die ägyptische Regierung vor internationalen Gerichten wegen des Todes des ehemaligen Präsidenten Mohamed Morsi vor Gericht steht, der Anfang dieser Woche vor einem Gericht in Kairo einen tödlichen Herzinfarkt erlitten hat, berichtet Reuters.

“Mohammed Morsi schlug 20 Minuten lang auf dem Boden des Gerichtssaals und die Behörden halfen ihm nicht. Deshalb sage ich, dass Morsi nicht gestorben ist, er wurde ermordet”, sagte Erdogan den Anhängern bei einer Wahlkundgebung in Istanbul. “Wir als Türkei werden diese Angelegenheit verfolgen und alles in unserer Macht Stehende tun, damit Ägypten vor internationalen Gerichten wegen des Todes von Morsi vor Gericht gestellt wird”, sagte er und forderte die Organisation für Islamische Zusammenarbeit auf, Maßnahmen in diesem Sinne zu ergreifen. Er sprach einen Tag, nachdem er Morsi als “Märtyrer” bezeichnet hatte, und sagte, er glaube nicht, dass der ehemalige Präsident an natürlichen Ursachen gestorben sei. Morsi, ein führendes Mitglied der Islamistengruppe der Muslimischen Bruderschaft, die jetzt in Ägypten verboten ist, starb am Montag, nachdem er vor einem Gericht in Kairo zusammengebrochen war, während er wegen Spionage angeklagt wurde. Der 67-Jährige – das erste demokratisch gewählte Staatsoberhaupt in der modernen Geschichte Ägyptens – war im Gefängnis, seit die Armee unter dem Kommando des derzeitigen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi ihn 2013 nach knapp einem Jahr an der Macht nach Massenprotesten gegen seine Herrschaft stürzte. Erdogans islamistisch verwurzelte AK-Partei unterstützte Morsi’s kurzlebige ägyptische Regierung, und viele Mitglieder und Unterstützer der Bruderschaft sind in die Türkei geflohen, seit ihre Aktivitäten in Ägypten verboten wurden. Erdogan fügte hinzu, dass er das Thema auf dem G20-Gipfel in Japan Ende des Monats ansprechen werde. Turkey to push for trial of Egypt government over Morsi death