Indien entsendet mehrere Kriegsschiffe an den Golf für “Maritime Sicherheit”

Indien stationiert mehrere Kriegsschiffe im Persischen Golf, um so die „maritime Sicherheit“ gewährleisten zu können. Man fürchtet um die eigenen Öllieferungen.

Der internationale militärische Aufbau am Golf beginnt anscheinend in einem Moment, in dem das Weiße Haus über verschiedene militärische „Optionen“ nachdenkt. Dies als Reaktion auf den Abschuss einer hochfliegenden US-Militärdrohne über der Straße von Hormus, zu dem sich der Iran bekannt hat.

Nachdem Großbritannien Anfang dieser Woche angekündigt hatte, britische Spezialeinheiten in den Golf zu entsenden, um britische Assets in der Region zu schützen, hat Indien wegen des Tankerangriffs in der vergangenen Woche, der ebenfalls dem Iran angelastet wurde, einen größeren Marineeinsatz eingeleitet.

Die indische Marine gab durch offizielle Erklärungen bekannt, dass sie die „Operation Sankalp“ durchführt, um „den Betrieb / die Durchfahrt von Schiffen unter indischer Flagge durch den Persischen Golf und den Golf von Oman nach den Sicherheitsvorfällen auf See in der Region zu sichern“, so der Sprecher der indischen Marine.

#IndianNavy executes ‘Operation Sankalp’ – Deploys INS Chennai & INS Sunayna in the Gulf of Oman, to re-assure Indian Flagged Vessels operating/ transiting through Persian Gulf & Gulf of Oman following the maritime security incidents in the region 1/n (rep images) pic.twitter.com/N1Kn8AXNey — SpokespersonNavy (@indiannavy) 20. Juni 2019

Der Einsatz mehrerer Schiffe, einschließlich der Kriegsschiffe Chennai und INS Sunayna, die an den Golf von Oman geschickt wurden, soll „Sicherheit“ für Schiffe unter indischer Flagge bieten, die das Gebiet nach den jüngsten Minenangriffen auf Handelsschiffe und in einem angespannten militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran durchqueren.

„Die Schiffe Chennai und Sunayna wurden im Golf von Oman und im Persischen Golf stationiert, um Operationen zur Gefahrenabwehr im Seeverkehr durchzuführen. Darüber hinaus wird in der Region eine Luftüberwachung durch [indische] Flugzeuge durchgeführt“, sagte die indische Marine weiter.

Indien sieht die Sicherheitslage seiner Handelsschiffe und -güter in der Region offenbar als kritisch und bedenklich an, da die Marine die neu angekündigte „Operation Sankalp“ mit einem der mächtigsten Kriegsschiffe ihrer Flotte, der INS Chennai, anführt. Dabei handelt es sich um einen Stealth-Lenkwaffen-Zerstörer.

INS Sunayna escorting a ULCC in the Gulf of Oman/Persian Gulf #OpSankalp pic.twitter.com/NZikMU91fR — SpokespersonNavy (@indiannavy) 20. Juni 2019

In den kommenden Tagen werden wahrscheinlich mehr Länder “maritime Sicherheitsschiffe” zum Schutz der Schifffahrtswege einsetzen. Dies selbst ist ein Zeichen dafür, wie schnell die Dinge eskalieren. Angesichts des zunehmenden militärischen Aufbaus fragt man sich, wann es (wenn auch unabsichtlich oder unter falscher Flagge) zu einem ernsten Zwischenfall kommt, der einen Iran-Krieg auslöst.