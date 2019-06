In Brasilien wächst der Druck auf Bolsonaro

reuters

In Brasilien hat sich der Druck auf die Regierung des Präsidenten Jair Bolsonoro (Partido Social Liberal/PSL) erhöht. The Intercept hat am 9. Juni mehrere belastende Dokumente veröffentlicht. Diese legen unrechtmäßige Absprachen der Staatsanwälte und des Richters Sergio Moro gegen den früheren Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva (Labor Party, Partido dos Trabalhadores/PT) nahe. Danach hat der frühere Richter und derzeitige Justizminister Brasiliens Moro mit Staatsanwälten abgestimmt und ihnen Instruktionen erteilt um den früheren Präsidenten Lula da Silva (Labor Party, Partido dos Trabalhadores/PT) zu verhaften. Mehr hier….