Der schnelle Bevölkerungswachstum der letzten 200 Jahre neigt sich dem Ende entgegen

Eine der großen Lehren aus der demographischen Geschichte der Länder ist, dass Bevölkerungsexplosionen vorübergehend sind. Für viele Länder ist der demografische Wandel bereits abgeschlossen, und da sich die globale Fruchtbarkeitsrate inzwischen halbiert hat, wissen wir, dass die Welt als Ganzes dem Ende des schnellen Bevölkerungswachstums nahe ist.

Die folgende Visualisierung gibt einen großen Überblick über den globalen demografischen Wandel – mit den neuesten Daten der UN Population Division, die gerade veröffentlicht wurden.

Wie wir zu Beginn des Beitrags zum Bevölkerungswachstum feststellen, wuchs die Weltbevölkerung nur sehr langsam bis zum Jahr 1700 – nur 0,04% pro Jahr. In den vielen Jahrtausenden bis zu diesem Zeitpunkt der Geschichte wirkte eine sehr hohe Kindersterblichkeit einer hohen Fruchtbarkeit entgegen. Die Welt befand sich in der ersten Phase des demografischen Wandels.

Sobald sich die Gesundheit verbesserte und die Sterblichkeit zurückging, änderten sich die Dinge schnell. Vor allem im Laufe des 20. Jahrhunderts: In den letzten 100 Jahren hat sich die Weltbevölkerung mehr als vervierfacht. Wie wir in der Grafik sehen, wurde der Anstieg der Weltbevölkerung immer steiler und steiler und Sie haben gerade den steilsten Anstieg dieser Kurve durchlebt. Das bedeutet auch, dass deine Existenz ein winziger Teil des Grundes ist, warum diese Kurve so steil ist.

Die 7-fache Zunahme der Weltbevölkerung im Laufe von zwei Jahrhunderten verstärkte den Einfluss der Menschheit auf die natürliche Umwelt. Einer großen Weltbevölkerung Raum, Nahrung und Ressourcen in einer bis in die ferne Zukunft nachhaltigen Weise zur Verfügung zu stellen, ist ohne Frage eine der großen, ernsthaften Herausforderungen für unsere Generation. Wir sollten nicht den Fehler machen, die vor uns liegende Aufgabe zu unterschätzen. Ja, ich erwarte, dass neue Generationen dazu beitragen, aber jetzt liegt es an uns, dafür zu sorgen. Das Bevölkerungswachstum ist nach wie vor hoch: Jedes Jahr werden 140 Millionen Menschen geboren und 58 Millionen sterben – der Unterschied ist die Zahl der Menschen, die wir in einem Jahr zur Weltbevölkerung hinzufügen: 82 Millionen.

Wie geht es weiter?

In rot sehen Sie die jährliche Bevölkerungswachstumsrate (d.h. die prozentuale Veränderung der Bevölkerung pro Jahr) der Weltbevölkerung. Sie erreichte ihren Höhepunkt vor etwa einem halben Jahrhundert. Das Spitze des Wachstums wurde 1968 mit einem jährlichen Anstieg von 2,1% erreicht. Seitdem hat sich der Anstieg der Weltbevölkerung verlangsamt auf etwas mehr als 1% pro Jahr. Diese Verlangsamung des Bevölkerungsanstieges war nicht nur vorhersehbar, sondern auch vorhergesagt. Wie von den Demographen erwartet, erlebt die Welt als Ganzes den Abschluss eines massiven demografischen Wandels. Klick Bild für größer.



Diese Grafik zeigt auch, wie sich die Vereinten Nationen das langsame Ende des globalen demografischen Wandels vorstellen. Mit weiter abnehmendem Bevölkerungswachstum wird die Kurve der Weltbevölkerung immer weniger steiler. Bis zum Ende des Jahrhunderts – wenn das Wachstum der Weltbevölkerung nach der Prognose der Vereinten Nationen auf 0,1% zurückgegangen ist – wird die Welt sehr nah am Ende des demografischen Wandels stehen. Es ist schwer, die Populationsdynamik nach 2100 zu kennen. Sie ist abhängig davon wie sich die Fruchtbarkeit entwickeln wird ob sie über die 2Kind Familie hinaus gehen wird.

Wir sind auf dem Weg zu einem neuen Gleichgewicht. Der große globale demografische Wandel, der vor mehr als zwei Jahrhunderten eingetreten ist, neigt sich dem Ende entgegen. Dieses neue Gleichgewicht unterscheidet sich von demjenigen in der Vergangenheit, als es die sehr hohe Sterblichkeit war, die das Bevölkerungswachstum in Schach hielt. In der neuen Balance wird es eine geringe Fruchtbarkeit sein, die die Bevölkerungsveränderungen gering hält.