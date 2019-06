“Nein, im Nahen Osten kämpfen nicht Sunniten gegen Schiiten”

Bild: Japan01/gemeinfrei

Der “schiitische Halbmond” ist eine Legende. Wenn Journalisten Kriege erklären, verweisen sie gern auf den uralten Zwist zwischen den Konfessionen. Die Wirklichkeit sieht anders aus

Irgendwann im Frühjahr 2004 muss es gewesen sein, als ich zum ersten Mal ein islamisches Land bereiste. Mutmaßlich in einem der vielen Wasserpfeifencafés in der Altstadt von Damaskus mündete damals das Halbwissen eines islamwissenschaftlichen Erstsemesters und die Orient-Klischees eines 20-Jährigen, der gerade mit dem Abi fertig war, erstmals in die Frage: “Schiit oder Sunnit?”

Zu meiner Verwunderung spielte der angebliche Grundkonflikt der islamischen….