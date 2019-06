Israel übt den Krieg gegen die Hisbollah

Man muss immer schauen, was sonst noch an Kriegsvorbereitungen in den “Nebenschauplätzen” passiert, wenn man den möglichen Konflikt zwischen USA und Iran analysieren will. So hat Israel die grösste militärische Übung seit Jahren diese Woche abgehalten, einen simulierten zukünftigen Krieg gegen die Hisbollah.

Sobald die USA den Iran angreifen, kann damit gerechnet werden, Israel wird gleichzeitig den Libanon und Syrien überfallen, um eine Reaktion aus diesen Richtungen zuvor zu kommen. Denn die Hisbollah steht auf der Seite des Iran und wird nicht untätig bei einem Krieg gegen den Iran zuschauen.

Israelische Militärs haben Befürchtungen geäussert, dass Teheran seine….