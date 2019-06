Der Iran soll eine US-Spionage-Drohne in der Nähe der Straße von Hormuz abgeschossen haben

….stelle sich vor das die USA hätten eine Iranische Spionagedrohne in der nähe von L.A. abgeschossen…

BEIRUT, LEBANON Das iranische Militär hat angeblich eine US-Drohne abgeschossen, die heute Morgen in der Nähe der Straße von Hormuz flog.

Bild Wikipedia

Die Luftwaffe des islamischen Revolutionary Guard Corps schoss eine “amerikanische Spionagedrohne” ab, die in das iranische Territorium eindrang, sagte die PR-Abteilung des IRGC in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung.

Die Drohne flog über Kuh Mubarak in der Provinz Hormozgan.

RQ-4s fliegen typischerweise in großer Höhe, um Aufklärungsmissionen durchzuführen.

Die USA haben noch nicht auf die Anschuldigungen reagiert, obwohl das Pentagon den Iran am Sonntag beschuldigt hatte, er habe versucht eine US-Schnitterdrohne abzuschießen, die einen der Öltanker beobachtete.

Der Sprecher der US CENTCOM, Kapitän Bill Urban, sagte der AP: “Es gäbe keine Drohne über dem iranischen Territorium.”