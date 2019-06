USA: 250 Millionen Dollar Militärhilfe für die Ukraine

Der amerikanische NATO-General Ben Hodges trifft ukrainische Soldaten. Bild: Flickr / U.S. Army Europe Images CC-BY 2.0

Die Vereinigten Staaten haben angesichts der Spannungen zwischen Kiew und Moskau ein 250-Millionen-Dollar-Hilfspaket für die Ukraine angekündigt.

Das Pentagon erklärte am Dienstag in einer Erklärung, dass das Paket, einschließlich militärischer Ausrüstung, Ausbildung und Unterstützung, darauf abzielte, die See- und Landfähigkeiten des ukrainischen Militärs zu stärken.

„Die Vereinigten Staaten bleiben entschlossen, der Ukraine dabei zu helfen, die demokratische zivile Kontrolle über das Militär zu stärken, Kommando- und …..