Außenminister Maas hat in den letzten Wochen den Eindruck zu vermitteln versucht, als Friedensengel unterwegs zu sein. Glaubwürdig ist das nicht. Deutschland hat sich der unverantwortlichen Iran-Politik der USA unterworfen — wie es sich immer unterwirft. Auf Kosten auch deutscher Firmen wurde der Handel mit dem islamischen Land behindert. Keine Anzeichen deuten auf eine Distanzierung von einem Krieg hin, den mächtige Kräfte in den USA für gewinnbar halten. Präsident Trump zögert — noch. Steht ein neues Vietnam, ein neuer Irakkrieg bevor? Die Schockwellen des Gemetzels würden jedenfalls bis nach Deutschland reichen — in Form höherer Benzinpreise, aber auch möglicher Terroranschläge im Land.