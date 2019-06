Die verdummte und missbrauchte Generation

Generationen ein bestimmtes Merkmal zuzuordnen, ist in Mode gekommen. Es gibt die HJ-Generation, die Flakhelfer-Generation, die Kriegs- und die Nachkriegsgenerationen, die Aufbaugeneration, die „45er“ im Westen und die FDJ-Generation im Osten, die Baby-Boomer und die 68er, und die Generationen X, Y (auch als Millenials bekannt) und Z, wobei im angelsächsischen Sprachraum die Generationen Y und Z bereits zur Generation Snowflake zusammengefasst werden.

Während Generation Snowflake in pointierter Weise das Anspruchsdenken der Generationen Y und Z, ihre „ich-habe-Rechte“-Mentalität, bei der die Pflichten leider unten durchfallen, zum Ausdruck bringt, das in oftmals narzisstischer Übersteigerung die eigene Existenz zum Nabel der Welt erklärt und von den Statisten, die diese Existenz erst ermöglichen, verlangt, in seinen vielen kleinen Befindlichkeiten besonders behandelt zu werden, und entsprechend des Ausgangspunkt …..