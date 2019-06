Bolton stürzt ins Capitol und schreit, das der Iran auf ihn geschossen hat

Bild the Onion

John Bolton, stolperte durch die Türe des Kapitols während er sich stöhnend an seiner Schulter faste. Er keuchte das er vom Iran angeschossen wurde.

Hilfe, Hilfe,…. ich wurde gerade von einem großen Land im Mittleren Osten angegriffen, das etwa 636.000 Quadratmeilen groß ist

keuchte der nationale Sicherheitsberater. Er fuhr weiter und erzählte den Versammelten, das er nur ein wenig spazieren war als plötzlich eine aggressive Islamische Republik ihn auf den Boden geworfen und ihn mit einer Langstreckenrakete angeschossen hatte.

Gleich nachdem der Iran mich erschossen hatte, hörte ich die Iraner lachen das brachte ihn in total in Wut so das er drohte sich in einen mörderischen Amokläufer zu verwandeln! Er wirkte echt verrückt und irrational, ….

und ich konnte angereichertes Uran riechen, ja es roch überall danach. Bitte folgt mir schnell vielleicht können wir es noch sichern bevor es zu spät ist

Als er von den Medien und den Anwesenden genauer befragt wurde, stammelte er, das es auch möglich sei das er von Venezuela, Russland oder Nordkorea angriffen worden ist.