In der Zwischenzeit in einer zivilisierten eurasischen Umgebung…..

Von den westlichen Medien ignoriert geht der Aufbau der größten Wirtschaftsmacht in Asien weiter.

Kurz vor Beginn des SCO-Gipfels in Bischkek.

Das bilaterale Treffen verlief lief sehr gut. Xi klang sehr versöhnlich – vielleicht eine Stufe höher als Modi. Es gibt ernsthafte Bemühungen von Putin und Xi für Modi das Licht der Welt Erhellen zu lassen. Eine tiefere Zusammenarbeit innerhalb der Shanghai Cooperation Organization und BRICS. Wird sich Indien von den USA losreißen und sich dem Eurasischen Projekt zuwendet? Die neue Weltordnung formt sich langsam aber sicher und die USA versuchen es mit allen Mitteln zu verhindern.

Steht für Frieden, Entwicklung und Vernetzung in der Region.

PM @narendramodi along with Heads of State of the SCO member countries at the #SCOSummit2019 in Bishkek. @IndiaInKyrgyz @IndEmbMoscow @EOIBeijing @indembastana @IndEmbDushanbe @amb_tashkent pic.twitter.com/DQ5oRHRDKy

Das Treffen mit Präsident Putin war ausgezeichnet. Wir hatten umfassende Gespräche darüber, wie die strategischen Beziehungen zwischen Indien und Russland weiter ausgebaut werden können. Wir freuen uns auf eine Intensivierung des Handels und der Beziehungen zwischen den Menschen und Russland.

— Narendra Modi (@narendramodi) 13. Juni 2019